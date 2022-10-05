Пока Сергей Притула собирает учебник по истории Украины для Маска, Руффало уверен, что "Илон должен был выполнить домашнее задание, однако ошибся в каждом отдельном пункте".

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Марк Руффало отреагировал на скандальные твиты Илона Маска

"Илон должен был выполнить домашнее задание. Однако он ошибся в каждом отдельном пункте, включая предположение, что ООН будет присматривать за незаконным референдумом, противоречащим самому уставу ООН. Илон, ты можешь лучше", – прокомментировал актер.



Марк Руффало раскритиковал Маска / Скриншот сообщения

Скандальные твиты Илона Маска: коротко о главном