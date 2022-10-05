Поки Сергій Притула збирає на підручник з історії України для Маска, Руффало впевнений, що "Ілон повинен був виконати домашнє завдання, однак помилився в кожному окремому пункті".

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Марк Руффало відреагував на скандальні твіти Ілона Маска

"Ілон повинен був виконати домашнє завдання. Однак він помилився в кожному окремому пункті, включаючи припущення, що ООН буде наглядати за незаконним референдумом, що суперечить самому статуту ООН. Ілон, ти можеш краще", – прокоментував актор.



Марк Руффало розкритикував Маска / Скриншот допису

Скандальні твіти Ілона Маска: коротко про головне