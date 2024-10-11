Сигал даже получил российское гражданство, что стало свидетельством его так называемой "преданности" стране-агрессору. Пропагандистские СМИ сообщают, что в своем документальном фильме "Во имя справедливости" актер снова выражает поддержку России, подчеркивая свои пророссийские взгляды и идеологическую позицию.

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Стивен Сигал заявил, что готов воевать и умереть за Путина

Сигал, известный своими пророссийскими взглядами, посетил Оленевку, где оккупанты устроили ужасный теракт. После этого он заявил о своей готовности присоединиться к рядам оккупационной армии.

Актер рассказал, что написал письмо Путину, в котором поделился своими намерениями. В частности, он выразил готовность воевать вместе с российскими захватчиками против Украины и отправиться на фронт.

Я написал письмо и убедился, что оно с большой вероятностью дойдет до президента. И в письме я написал ему, что теперь мы увидим, кто наши настоящие соотечественники, кто наши друзья и кто наши враги. Я буду на стороне своего президента и буду сражаться на стороне своего президента,

– сказал путинист.



Стивен Сигал поддерживает Путина / Фото из инстаграм актера

Кроме того, актер отметил, что, "если понадобится", он готов даже пожертвовать своей жизнью ради своего кумира – кремлевского диктатора.

Эти высказывания вызвали возмущение и осуждение со стороны многих, кто выступает против агрессии и оккупации. Сигал не только отвергает любую критику, но и активно поддерживает действия, которые считаются преступными и аморальными на международном уровне.