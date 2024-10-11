Сігал навіть отримав російське громадянство, що стало свідченням його так званої "відданості" країні-агресору. Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що у своєму документальному фільмі "В ім'я справедливості" актор знову висловлює підтримку Росії, підкреслюючи свої проросійські погляди та ідеологічну позицію.

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Стівен Сігал заявив, що готовий воювати та померти за Путіна

Сігал, відомий своїми проросійськими поглядами, відвідав Оленівку, де окупанти влаштували жахливий теракт. Після цього він заявив про свою готовність долучитися до лав окупаційної армії.

Актор розповів, що написав листа Путіну, в якому поділився своїми намірами. Зокрема, він висловив готовність воювати разом із російськими загарбниками проти України та вирушити на фронт.

Я написав листа і переконався, що він з великою ймовірністю дійде до президента. І в листі я написав йому, що тепер ми побачимо, хто наші справжні співвітчизники, хто наші друзі й хто наші вороги. Я буду на боці свого президента і буду битися на боці свого президента,

– сказав путініст.



Стівен Сігал підтримує Путіна / Фото з інстаграму актора

Крім того, актор зазначив, що, "якщо знадобиться", він готовий навіть пожертвувати своїм життям заради свого кумира – кремлівського диктатора.

Ці висловлювання викликали обурення та засудження з боку багатьох, хто виступає проти агресії та окупації. Сігал не лише відкидає будь-яку критику, а й активно підтримує дії, які вважаються злочинними та аморальними на міжнародному рівні.