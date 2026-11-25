Стивен Спилберг готовит новый масштабный вестерн по сценарию трехкратного лауреата премии "Оскар" Пола Томаса Андерсона. Главные роли в будущей картине исполнят звезда фильма "Оппенгеймер" Киллиан Мерфи и обладательница "Оскара" Джесси Бакли.

Как сообщает издание Daily Mail, этот безымянный проект станет первым случаем в карьере Андерсона, когда он написал сценарий исключительно для другого режиссера. Сюжет будет вращаться вокруг двух обреченных беглецов, которые отчаянно пытаются найти свое место в мире.

О чем будет новый фильм Спилберга

По словам Стивена Спилберга, фильм "Сердце зимой" расскажет о бунтарях, которые не согласны мириться со скромной судьбой, даже если новый путь требует сверхчеловеческих усилий.

Джесси и Киллиан были первыми кандидатами, которые пришли мне на ум для этих ролей. К тому же они еще никогда не снимались вместе,

– признался режиссер.

Сценарист проекта Пол Томас Андерсон приступает к работе над новым фильмом после триумфа картины "Одна битва за другой", которая взяла ключевые статуэтки премии "Оскар" за лучший фильм, режиссуру и адаптированный сценарий. Для самого Спилберга этот масштабный проект – шанс снова снять громкий кассовый хит.

Пока поклонники Стивена с нетерпением ждут его будущую картину, Квентин Тарантино решил, что Голливуд может еще немного подождать. Недавно он рассказал, что уже написал сценарий своего последнего фильма.