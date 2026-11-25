Як повідомляє видання Daily Mail, цей безіменний проєкт стане першим випадком у кар'єрі Андерсона, коли він написав сценарій виключно для іншого режисера. Сюжет зосередиться навколо двох приречених утікачів, які відчайдушно намагаються знайти своє місце.

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Про що буде новий фільм Спілберга

За словами Стівена Спілберга, кінокартина "Серце взимку" розповість про бунтівників, які не згодні миритися зі скромною долею, навіть якщо новий шлях вимагає понадлюдських зусиль.

Джессі та Кілліан були першими кандидатами, які спали мені на думку для цих ролей. До того ж вони ще ніколи не знімалися разом– зізнався режисер.

Сценарист проєкту Пол Томас Андерсон береться за новий фільм після тріумфу стрічки "Одна битва за іншою", яка забрала ключові статуетки премії "Оскар" за найкращий фільм, режисуру та адаптований сценарій. Для самого Спілберга цей масштабний задум є шансом знову зняти гучний касовий хіт.

Поки шанувальники Стівена з нетерпінням чекають на його майбутню стрічку, Квентін Тарантіно вирішив, що Голлівуд може ще трохи почекати. Нещодавно він розповів, що вже написав сценарій свого останнього фільму.