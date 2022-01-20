"Стоп-Земля" стартует в кинотеатрах: почему стоит пойти на украинский фильм

Фильм "Стоп-Земля" – полнометражный игровой дебют Екатерины Горностай. С сегодняшнего дня, 20 января, каждый сможет увидеть его на больших экранах. Основные факты о нем и почему стоит пойти в кино – читайте в материале.

Производство фильма началось в 2016 году. Сценарий в большей степени был основан на школьной жизни образца 2000-х, но затем адаптирован к современности. В ленте играют непрофессиональные актеры-подростки, с которыми режиссер работала не покладая рук в актерской лаборатории осенью 2019 года. Они работали над импровизацией, голосом, движениями

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Международное признание фильма

Мировая премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале, где картина "Стоп-Земля" получила награду "Хрустальный медведь". Украинским зрителям фильм показали в рамках Национального конкурса Одесского международного кинофестиваля, где фильм отметили Гран-при и "Золотым Дюком" в категории "Лучший полнометражный фильм". Актерский коллектив фильма жюри наградило за "Лучшую актерскую работу".

На четвертой Национальной премии кинокритиков "Киноколо" картина получила главную награду за лучший полнометражный игровой фильм, а Екатерину Горностай отметили как лучшего режиссера, автора сценария, а также наградили премией "Открытие года" – за лучший полнометражный дебют. Лучшей актрисой кинокритики назвали Марию Федорченко, исполнительницу главной роли в фильме.

"Стоп-Земля": сюжет

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Это трогательная автобиографическая драма о 16-летней Маше, которая учится в обычной киевской школе. Девушка чувствует себя несколько отстраненно среди сверстников, но отнюдь не одинокой благодаря своим близким друзьям Яне и Сене. Каждый из них по своему переживают школьные будни. На носу экзамены, но главная героиня влюбляется в одноклассника Сашу. Она понимает: если не решиться сделать первый шаг – никогда не узнает, взаимны ли эти чувства. Решится ли Маша выйти из зоны комфорта?

"Стоп-Земля" – это определенный сплав ностальгии моего поколения и актуальной жизни современного подростка, приправленный идеалистическими решениями, например, украинской музыкой и речью, звучащих со всех сторон,

– поделилась Екатерина Горностай.

Главные герои фильма "Стоп-Земля" / Фото пресс-службы фильма

"Стоп-Земля" – это игра детства Екатерины Горностай

"Один человек водит с закрытыми глазами, другие люди – вокруг него на площадке где-то сверху над землей, и цель игры такова: тому, кто водит, поймать и угадать имя. Другой вариант – услышать, как кто-то перебегает с одной верхотуры на другую. Он кричит: "Стоп-Земля" – и открывает глаза, игра останавливается, и таким образом водит тот человек, который на тот момент был на земле. Такие правила игры", – прокомментировала режиссер.

В прошлом месяце мы пообщались с режиссером, и она нам рассказала много интересных фактов по поводу фильма. Подробнее об истории создания фильма, работе с непрофессиональными актерами, а также как подростковая жизнь режиссера повлияла на написание сценария – читайте в интервью с Екатериной Горностай.

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