Виробництво фільму розпочалося у 2016 році. Сценарій більшою мірою був заснований на шкільному житті зразка 2000-х, але потім адаптований до сучасності. У стрічці грають непрофесійні актори-підлітки, з якими режисерка працювала в акторській лабораторії восени 2019 року над імпровізацією, голосом, руховими практиками.

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Міжнародне визнання стрічки

Світова прем’єра фільму відбулася на Берлінському кінофестивалі, де картина "Стоп-Земля" отримала нагороду "Кришталевий ведмідь". Українським глядачам стрічку показали у межах Національного конкурсу Одеського міжнародного кінофестивалю, де стрічку відзначили Гран-прі та "Золотим Дюком" у категорії "Найкращий повнометражний фільм". Акторський колектив фільму журі нагородило за "Найкращу акторську роботу".

На четвертій Національній премії кінокритиків "Кіноколо" картина здобула головну нагороду за найкращий повнометражний ігровий фільм, а Катерину Горностай відзначили як найкращу режисерку, авторку сценарію, а також нагородили премією "Відкриття року" – за найкращий повнометражний дебют. Найкращою акторкою кінокритики назвали Марію Федорченко, виконавицю головної ролі у фільмі.

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"Стоп-Земля": сюжет

Це чуттєва автобіографічна драма про 16-річну Машу, яка навчається у звичайній київській школі. Дівчина почувається дещо відсторонено від однолітків, але аж ніяк не є самотньою завдяки своїм близьким друзям Яні та Сєні. Кожен них по своєму переживає шкільну буденність. На носі екзамени, але головна героїня закохується в однокласника Сашу. Вона розуміє: якщо не наважитися зробити перший крок – ніколи не дізнаєшся, чи взаємні ці почуття. Чи наважиться Маша вийти з зони комфорту?

"Стоп-Земля" – це певний сплав ностальгії мого покоління і актуального життя сучасного підлітка, приправлений ідеалістичними рішеннями, як-от українська музика та мова, що лунають з усіх сторін,

– поділилася Катерина Горностай.



Головні герої стрічки "Стоп-Земля" / Фото пресслужби фільму

"Стоп-Земля" – це гра дитинства Катерини Горностай

"Одна людина водить із закритими очима, інші люди – навколо неї на майданчику десь зверху від землі, і ціль гри така: тому, хто водить, спіймати й вгадати ім’я. Інший варіант – почути, як хтось перебігає з однієї верхотури на іншу. Вона кричить: "Стоп-Земля" і відкриває очі, гра призупиняється і таким чином водить та людина, яка в той момент була на землі. Такі правила гри", – прокоментувала режисерка.

Цікаво! Минулого місяця ми поспілкувалися з режисеркою і вона нам розповіла багато цікавих фактів щодо фільму. Докладніше про історію створення стрічки, роботу з непрофесійними акторами, а також як підліткове життя режисерки вплинуло на написання сценарію, – читайте в інтерв’ю з Катериною Горностай.

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