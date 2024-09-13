В материале Кино 24 вы найдете лучшие фильмы для пятницы 13, которые создадут идеальное настроение для вечера. Выбирайте свою любимую ленту и наслаждайтесь атмосферой страха и тревоги!

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Что посмотреть в пятницу 13

"Остров проклятых"

Двое американских судебных представителей отправляются на один из отдаленных островов в штате Массачусетс, чтобы расследовать исчезновение пациентки, которая проходила лечение в клинике для сумасшедших преступников. Во время расследования им предстоит столкнуться со сложной паутиной лжи, окружающей клинику.

Однако ситуация быстро накаляется: на острове разворачивается ураган, который добавляет еще больше опасности, и обитатели клиники устраивают смертельный бунт. Приставы оказываются в ловушке, окружены врагами и стихийным бедствием, и теперь им нужно найти способ выбраться из этого смертельно опасного места.

"Остров проклятых": смотрите онлайн трейлер фильма

"Кривые линии Бога"

Частный детектив, утверждающая, что страдает паранойей, попадает в психиатрическую больницу. Ее цель – расследовать загадочную смерть одного из пациентов, произошедшую в учреждении. Однако, оказавшись в мире психологических игр и тайн, детектив оказывается втянутой в сложную игру, где не все так, как кажется на первый взгляд.

В психиатрической больнице, где настоящие иллюзии смешиваются с реальностью, ей придется бороться не только с внешними угрозами, но и со своими собственными страхами и сомнениями.

"Кривые линии Бога": смотрите онлайн трейлер фильма

"Иллюзия обмана"

Фильм рассказывает о банде профессиональных фокусников, которые специализируются на дерзких ограблениях банков во время своих выступлений. Их шоу не только завораживают зрителей, но и служат отличным прикрытием для их преступных деяний.

После очередного дерзкого ограбления, к делу подключается ФБР, пытаясь раскрыть тайны этих мастеров иллюзий. Однако оказывается, что разоблачить фокусников не так легко, как кажется на первый взгляд. Их хитрые трюки и сложные планы усложняют расследование, а каждый шаг агентов ФБР является частью большой шахматной партии, где все может измениться в один миг.

"Иллюзия обмана": смотрите онлайн трейлер фильма

Выбирайте ленту для просмотра и наслаждайтесь!