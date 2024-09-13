Обильный перечень украинских кинопродуктов, которые предлагает стриминг, пополнил комедийный сериал “Успеть до 30” с Дарьей Петрожицкой, Анной Кошмал и Анастасией Остреиновой в главных ролях. Теперь картину, которую запремьерили осенью 2023 года на телеканале ТЕТ, можно посмотреть на Netflix.

Рекомендуем Настоящие предатели: украинские кинодеятели, которые сбежали в Россию после начала большой войны

Сериал "Успеть до 30" уже на Netflix

"Успеть до 30" – легкий комедийный сериал с актуальным юмором, понятной проблематикой, которая откликнулась сотням тысяч зрителей, и яркими персонажами, влюбляющими с первых секунд. Теперь посмотреть вдохновенную телеисторию о рубеже 30 лет можно не только на Netflix. Смотрите сериал "Успеть до 30" и убеждайтесь, что цифры в паспорте – это условность, которая порой мотивирует на отчаянные решения.

О чем сюжет "Успеть до 30"

Сериал "Успеть до 30" в 16 сериях рассказывает историю трех разных по характерам и взглядам на жизнь девушек, которые после череды неудач случайно встречаются в Киеве в день своего 29-летия. Героини расценивают это совпадение как знак судьбы и решают круто изменить собственные жизни – всего за год достичь всего, на что не хватало смелости. Главное условие – успеть воплотить задуманное до тридцати.

"Успеть до 30": смотрите онлайн трейлер сериала

Так, Ира из "ювелирки" устраивает марафон свиданий, чтобы отыскать мужчину своей мечты, надеть свадебное платье и наконец сказать "да". Карьеристка Саша бросает престижную работу, чтобы отдаться развлечениям и почувствовать вкус беззаботности и настоящей жизни. А Люба хватается за любые возможности, чтобы заработать на собственный ресторан и покорить столицу.

Эту красочную тройку подруг в сериале от телеканала ТЕТ воплотили успешные украинские актрисы – Дарья Петрожицкая, Анна Кошмал и Анастасия Остреинова. Главная мужская роль в комедии "Успеть до 30" досталась звезде театра и кино Дмитрию Вивчарюку. Он сыграл харизматичного, но ленивого одноклассника одной из героинь Фиму.