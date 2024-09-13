Рясний перелік українських кінопродуктів, які пропонує стрімінг, поповнив комедійний серіал “Встигнути до 30” з Дар'єю Петрожицькою, Анною Кошмал та Анастасією Остреїновою в головних ролях. Відтепер картину, яку запрем'єрили восени 2023 року на телеканалі ТЕТ, можна переглянути на Netflix.

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Серіал "Встигнути до 30" уже на Netflix

"Встигнути до 30" – легкий комедійний серіал з актуальним гумором, зрозумілою проблематикою, яка відгукнулася сотням тисяч глядачів, і яскравими персонажами, що закохують з перших секунд. Відтепер переглянути натхненну телеісторію про рубіж 30 років можна не лише на Netflix. Дивіться серіал "Встигнути до 30" й переконуйтеся, що цифри в паспорті – це умовність, яка часом мотивує на відчайдушні рішення.

Про що сюжет "Встигнути до 30"

Серіал "Встигнути до 30" в 16 серіях розповідає історію трьох різних за характерами та поглядами на життя дівчат, які після низки невдач випадково зустрічаються в Києві в день свого 29-річчя. Героїні розцінюють цей збіг як знак долі й вирішують круто змінити власні життя – лише за рік досягнути всього, на що бракувало сміливості. Головна умова – встигнути втілити задумане до тридцяти.

"Встигнути до 30": дивіться онлайн трейлер серіалу

Так, Іра з "ювелірки" влаштовує марафон побачень, щоб відшукати чоловіка своєї мрії, вдягти весільну сукню й нарешті сказати "так". Кар'єристка Саша кидає престижну роботу, щоб віддатися розвагам і відчути смак безтурботності та справжнього життя. А Люба хапається за будь-які можливості, щоб заробити на власний ресторан і підкорити столицю.

Цю барвисту трійку подруг в серіалі від телеканалу ТЕТ втілили успішні українські акторки – Дар'я Петрожицька, Анна Кошмал та Анастасія Остреїнова. Головна чоловіча роль у комедії "Встигнути до 30" дісталася зірці театру та кіно Дмитру Вівчарюку. Він зіграв харизматичного, але ледачкуватого однокласника однієї з героїнь Фіму.