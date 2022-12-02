Последний проект Джеймса Ганна для Marvel: вышел трейлер "Стражей галактик 3"

Marvel опубликовала трейлер новой супергеройской киноленты "Стражи галактики 3". Новый фильм студии стал сиквелом в проекты 2014 и 2017 года.

"Стражи галактики 3" стал последним фильмом Джеймса Ганна для Marvel, далее он начнет создавать с DCEU – мегаконкурентом MCU. Главные роли в нем сыграли: Крис Пратт, Зои Салдана, Брэдли Купер, Дэйв Батиста, Карен Гиллан и другие.

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"Стражи галактики 3": сюжет и трейлер

Новинка Marvel станет последней в трилогии и полностью раскроет линию главных героев. В частности, большое внимание режиссер уделит Питеру Квиллу, только отрывками помнящему свое детство. Также в центре сюжета может оказаться Гамора, исчезнувшая после войны с Таносом.

Перед съемками режиссер признался: совершил большую ошибку, убившую Йондо, которого сыграл Майкл Рукер. Ганн был уверен, что благодаря этому персонажу можно было раскрыть непростые отношения отца и сына. Однако появится ли Йондо в новом фильме "Стражи галактики" – узнаем впоследствии.

Во время пандемии коронавируса Джеймс Ганн с поклонниками просмотрел две части "Стражей галактики" и намекнул, что енот Ракета появится в новой киноленте. Именно этот персонаж, по словам режиссера, сыграет немаловажную роль и покажет свою историю зрителям. Однако какую миссию доверили остроумному Ракете – остается загадкой.

Премьера в украинских кинотеатрах состоится 4 мая 2023 года.

"Стражи галактики 3": смотрите трейлер на украинском языке

Напомним, недавно Джеймс Ганн представил трейлер рождественского выпуска "Стражи галактики". Работа над специальным эпизодом под названием "Стражи галактики: Специальный праздничный выпуск" продолжалась вместе с производством третьей части из трилогии "Сторожевых галактик".

Праздничный рождественский выпуск будет рассказывать о Стражей, которая решает поднять настроение лидеру команды Питеру Квиллу. Главные герои отправляются на Землю и преследуют цель найти подарок для него. И находят – актера Кевина Бэйкона. Его премьера состоялась на Disney+ 25 ноября 2022 года.

"Стражи галактики 3": смотрите трейлер рождественского выпуска