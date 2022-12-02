"Вартові галактики 3" став останнім фільмом Джеймса Ганна для Marvel, далі він почне створювати з DCEU – мегаконкурентом MCU. Головні ролі у ньому зіграли: Кріс Пратт, Зої Салдана, Бредлі Купер, Дейв Батіста, Карен Ґіллан та інші.

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"Вартові галактики 3": сюжет та трейлер

Новинка Marvel стане останньою у трилогії та повністю розкриє лінію головних героїв. Зокрема, велику увагу режисер приділить Пітеру Квіллу, який тільки уривками пам'ятає своє дитинство. Також у центрі сюжету може опинитись Гамора, яка зникла після війни з Таносом.

Перед зйомками режисер зізнався: зробив велику помилку, що вбив Йондо, якого зіграв Майкл Рукер. Ганн був переконаний, що завдяки цьому персонажу можна було розкрити непрості стосунки батька та сина. Однак чи з'явиться Йондо у новому фільму "Вартових галактики" – дізнаємося згодом.

Під час пандемії коронавірусу Джеймс Ганн з прихильниками переглянув дві частини "Вартових галактики" і натякнув, що єнот Ракета з'явиться у новій кінострічці. Саме цей персонаж, за словами режисера, зіграє важливу роль та покаже свою історію глядачам. Однак яку місію довірили дотепному Ракеті – залишається загадкою.

Прем’єра в українських кінотеатрах відбудеться 4 травня 2023 року.

"Вартові галактики 3": дивіться трейлер українською мовою

Нагадаємо, нещодавно Джеймс Ганн представив трейлер різдвяного випуску "Вартові галактики". Робота над спеціальним епізодом під назвою "Вартові галактики: Спеціальний святковий випуск" тривала разом із виробництвом третьої частини з трилогії "Вартових галактик".

Святковий різдвяний випуск розповідатиме про Стражів, яка вирішує підняти настрій лідеру команди Пітеру Квіллу. Головні герої вирушають на Землю і мають на меті знайти подарунок для нього. І знаходять – актора Кевіна Бейкона. Його прем’єра відбулася на Disney+ 25 листопада 2022 року.

"Вартові галактики 3": дивіться трейлер різдвяного випуску