Відомо, що робота над спеціальним епізодом під назвою "Вартові галактики: Спеціальний святковий випуск" тривала разом із виробництвом третьої частини з трилогії "Вартових галактик". Її прем’єра запланована на 5 травня 2023 року.
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"Вартові галактики: Спеціальний святковий випуск": подробиці проєкту
Джеймс Ганна повідомив, що ролик зняли спеціально для онлайн-кінотеатру Disney. До того ж режисер повідомив точну дату релізу спецепізоду.
Наш святковий подарунок для вас – 25 листопада 2022 – лише на Disney+,
– написав Джеймс Ганн.
Святковий різдвяний випуск розповідатиме про Стражів, яка вирішує підняти настрій лідеру команди Пітеру Квіллу. Головні герої вирушають на Землю і мають на меті знайти подарунок для нього. І знаходять – актора Кевіна Бейкона.
У спецепізоді зіграють:
- Кріс Пратт,
- Дейв Батіста,
- Карен Гіллан,
- Пом Клементьєфф та інші.
"Вартові галактики: Спеціальний святковий випуск" 2022: дивіться трейлер онлайн
Третя частина "Вартових галактик": що відомо
Новинка Marvel стане сиквелом до "Вартових галактики" 2014 та 2017 року і буде останньою у трилогії. Режисер планує повністю розкрити лінію головних героїв. Зокрема, велику увагу приділить Пітеру Квіллу, який тільки уривками пам'ятає своє дитинство. Також у центрі сюжету може опинитись Гамора, яка зникла після війни з Таносом.
Під час пандемії коронавірусу Джеймс Ганн з прихильниками переглянув дві частини "Вартових галактики" і натякнув, що єнот Ракета з'явиться у новій кінострічці. Саме цей персонаж, за словами режисера, зіграє важливу роль та покаже свою історію глядачам. Однак яку місію довірили дотепному Ракеті – залишається загадкою.
"Вартові галактики 3" 2023: дивіться тизер-трейлер до фільму