Известно, что работа над специальным эпизодом под названием "Стражи галактики: Специальный праздничный выпуск" продолжалась вместе с производством третьей части из трилогии "Стражей галактик". Ее премьера намечена на 5 мая 2023 года.
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"Стражи галактики: Специальный праздничный выпуск": подробности проекта
Джеймс Ганн сообщил, что ролик был снят специально для онлайн-кинотеатра Disney. Вдобавок режиссер сообщил точную дату релиза спецепизода.
Наш праздничный подарок для вас – 25 ноября 2022 – только на Disney+,
– написал Джеймс Ганн.
Праздничный рождественский выпуск будет рассказывать о Стражей, которая решает поднять настроение лидеру команды Питеру Квиллу. Главные герои отправляются на Землю и преследуют цель найти подарок для него. И находят – актера Кевина Бэйкона.
В спецепизоде сыграют:
- Крис Пратт,
- Дэйв Батиста,
- Карен Гиллан,
- Пом Клементьефф и другие.
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Третья часть "Стражей галактик": что известно
Новинка Marvel станет сиквелом к "Стражей галактике" 2014 и 2017 года и будет последней в трилогии. Режиссер намерен полностью раскрыть линию главных героев. В частности большое внимание уделит Питеру Квиллу, который только отрывками помнит свое детство. Также в центре сюжета может оказаться Гамора, исчезнувшая после войны с Таносом.
Во время пандемии коронавируса Джеймс Ганн с поклонниками просмотрел две части "Стражей галактики" и намекнул, что енот Ракета появится в новой киноленте. Именно этот персонаж, по словам режиссера, сыграет немаловажную роль и покажет свою историю зрителям. Однако какую миссию доверили остроумному Ракете – остается загадкой.
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