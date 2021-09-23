Студия Marvel рассекретила даты премьер своих полнометражных проектов до 2024 года

В 2023-2024 годах студия Marvel покажет семь новых проектов. Даты выхода премьер и о других проектах Marvel – читайте ниже.

Поклонники Marvel продолжают терпеливо (а иногда и не очень) ждать официального уведомления о том, когда Marvel Studios, наконец, начнет выпускать фильмы "Фантастическая четверка" и "Люди Икс" после того, как права на это перешли к Marvel после операции Disney / Fox в 2019 году.

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По информации Rotten Tomatoes, Disney зарезервировал даты на 2023 год для трех фильмов Marvel:

28 июля;

6 октября;

10 ноября.

Кроме этого, в 2024 году говорят о таких датах:

16 февраля;

3 мая;

26 июля;

8 ноября.

Среди этих семи полнометражных фильмов, возможно, нашли место "Блейд", "Капитан Америка 4" (с Энтони Маки в главной роли), "Дедпул 3" и "Фантастическая четверка". Первый фильм о "Людях Икс" также может быть среди них. А последние два, вероятно, "Новые Мстители"или" Шан-Чи 2". Однако, мы можем лишь догадываться.

График выхода картин Marvel

Какими бы ни были эти семь фильмов, они выйдут после:

"Вечные" (5 ноября 2021 года),

"Человек-паук: нет пути домой" (17 декабря 2021),

"Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия" (25 марта 2022 года)

"Тор: любовь и Гром "(6 мая 2022 года),

"Черная пантера: Ваканда навсегда" (8 июля 2022 года),

"Чудеса" (11 ноября 2022 года),

"Человек-муравей и Оса: Квантумания" (17 декабря 2023 года)

"Стражи Галактики 3" (05 мая 2023 года).



Проекты Marvel 2021–2024 годов / Фото из твиттера Phase Zero – MCU