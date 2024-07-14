Известно, что голливудского актера оправдали, поскольку сторона обвинения скрыла ключевое доказательство. Звезда не смог сдержать слез после оглашения приговора.

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Перед зданием суда Санта-Фе в США Глория Олред, которая защищает интересы семьи Гатчинс, заявила о дальнейших попытках семьи сделать все возможное, чтобы актер получил наказание за убийство. По ее словам, закрытие дела против Алека никак не освобождает его от ответственности.

Это не меняет того факта, что он убил Галину Гатчинс на съемочной площадке фильма "Ржавчина". Это не меняет того факта, что он стрелял из заряженного пистолета, нацелив его на человека,

– подчеркнула Глория.

Отметим, если бы Алека признали виновным в совершении тяжкого преступления, ему бы грозило до 18 месяцев заключения. Впрочем, Болдуина оправдали, поэтому лишение свободы ему пока не грозит.

Напомним, в октябре 2021 года во время съемок фильма "Ржавчина" Болдуин выстрелил из заряженного оружия-реквизита, в результате чего погибла оператор из Украины, Галина Гатчинс. В то же время получил ранения режиссер Джоэл Соуза. Через два года голливудскую звезду официально обвинили в непредумышленном убийстве, но впоследствии семья оператора и Болдуин заключили мирное соглашение. Однако, позже против Алека возобновили уголовное дело из-за небрежного поведения с оружием и игнорирования правил безопасности на съемочной площадке.