Не только "Гарри Поттер": сага "Сумерки" станет сериалом – подробности

Через 15 лет после премьеры первого романтического фильма "Сумерки" компания Lionsgate планирует запустить сериал по мотивам серии книг Стефани Майер. Все, что известно сейчас – читайте на Кино 24.

Новый проект находится на ранней стадии разработки. Исполнительными продюсерами станут бывший сопрезидент Lionsgate Эрик Фейг и Вик Годфри, чья компания Temple Hill продюсировала фильмы из серии "Сумерки" раньше.

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Сага "Сумерки" станет сериалом

Согласно информации The Hollywood Reporter, писательница Стефани Майер также участвует в создании сериала. Однако пока неизвестно, когда именно и на какой платформе он появится, поскольку сейчас идут переговоры с потенциальными сценаристами.

Первый эпизод "Сумерки" вышел на большой экран в 2008 году. Он сразу завоевал сердца любителей фэнтезийного жанра, поэтому сага получила целых пять частей, в каждой из которых развивалась история рода Калленов и семьи Свон. Так, последний фильм под названием "Сумерки Сага: Рассвет - Часть 2" вышел в 2012 году. Эта фэнтезийная история собрала 3,4 миллиарда долларов в мировом прокате.

На сегодняшний день неизвестно, привлекут ли к сериальному производству Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт, без которых зрителям невозможно представить "Сумерки".

"Сумерки": смотрите трейлер первой части

Напомним, HBO снимет эпический сериал о Гарри Поттере. Уже известно, что он будет выходить 10 лет. Писательница Джоан Роулинг станет исполнительной продюсершей проекта.