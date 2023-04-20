Новий проєкт перебуває на ранній стадії розробки. Виконавчими продюсерами стануть колишній співпрезидент Lionsgate Ерік Фейґ та Вік Годфрі, чия компанія Temple Hill продюсувала фільми із серії "Сутінки" раніше.

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Сага "Сутінки" стане серіалом

Згідно з інформацією The Hollywood Reporter, письменниця Стефані Маєр також бере участь у створенні серіалу. Однак, поки що невідомо, коли саме і на якій платформі він з'явиться, позаяк наразі йдуть переговори з потенційними сценаристами.

Перший епізод "Сутінок" вийшов на великий екран у 2008 році. Він одразу завоював серця поціновувачів фентезійного жанру, тому сага отримала цілих п'ять частин, у кожній з яких розвивалася історія роду Калленів і сім'ї Свон. Так, останній фільм під назвою "Сутінки Сага: Світанок — Частина 2" вийшов у 2012 році. Ця фентезійна історія зібрала 3,4 мільярда доларів у світовому прокаті.

На сьогодні невідомо, чи долучать до серіального виробництва Роберта Паттінсона та Крістен Стюарт, без яких глядачам неможливо уявити "Сутінки".

"Сутінки": дивіться трейлер першої частини

Нагадаємо, HBO зніме епічний серіал про Гаррі Поттера. Вже відомо, що він виходитиме упродовж 10 років. Письменниця Джоан Роулінг стане виконавчою продюсеркою проєкту.