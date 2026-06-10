Более 1 миллиарда долларов: новый "Супер Марио" шокирует кассовыми сборами в мировом прокате

Продолжается мировой прокат анимационного хита "Супер Марио: Галактика в кино". Мультфильм уже поражает своими кассовыми сборами.

Ведь ленте удалось преодолеть отметку в 1 миллиард долларов. В материале The Hollywood Reporter рассказали, что известно о кассовых сборах ленты и ее невероятном успехе.

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Невероятный успех: что известно о кассовых сборах "Супер Марио: Галактика в кино"?

Мультфильм "Супер Марио: Галактика в кино" уже стал одним из самых кассовых релизов года. Это большой успех для компаний Nintendo, Illumination и Universal Pictures, которые работали над его созданием.

После очередного прокатного уикенда лента собрала более 1 миллиарда долларов в мировом прокате, что подтверждает ее огромную популярность.

"Супер Марио: Галактика в кино": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Мультфильм о Марио уже вошел в десятку самых кассовых анимационных проектов в истории кино. В то же время впереди него все еще остаются такие хиты, как "Мыслями наизнанку", "Кунг-фу Панда" и "Мадагаскар". Возглавляет же список франшиза "Гадкий я", которая в свое время собрала в мировом прокате более 5 миллиардов долларов.

Когда состоялась премьера мультфильма "Супер Марио: Галактика в кино"?

Премьера мультфильма "Супер Марио: Галактика в кино" состоялась 1 апреля 2026 года.

Это американский анимационный приключенческий комедийный фильм, основан на видеоигре Super Mario Galaxy, вышедшей в 2007 году, а также на франшизе видеоигр Mario от Nintendo.

Сюжет разворачивается вокруг Марио, Луиджи и их друзей, которые отправляются в новое приключение. На этот раз они исследуют космические миры и сталкиваются с новыми испытаниями и угрозами.