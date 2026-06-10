Адже стрічці вдалося подолати позначку в 1 мільярд доларів. У матеріалі The Hollywood Reporter розповіли, що відомо про касові збори стрічки та її неймовірний успіх.

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Неймовірний успіх: що відомо про касові збори "Супер Маріо: Галактика у кіно"?

Мультфільм "Супер Маріо: Галактика в кіно" вже став одним із найкасовіших релізів року. Це великий успіх для компаній Nintendo, Illumination та Universal Pictures, які працювали над його створенням.

Після чергового прокатного вікенду стрічка зібрала понад 1 мільярд доларів у світовому прокаті, що підтверджує її величезну популярність.

"Супер Маріо: Галактика у кіно": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Мультфільм про Маріо вже увійшов до десятки найкасовіших анімаційних проєктів в історії кіно. Водночас попереду нього все ще залишаються такі хіти, як "Думками навиворіт", "Кунг-фу Панда" та "Мадагаскар". Очолює ж список франшиза "Нікчемний я", яка свого часу зібрала у світовому прокаті понад 5 мільярдів доларів.

Коли відбулась прем'єра мультфільму "Супер Маріо: Галактика у кіно"?

Прем'єра мультфільму "Супер Маріо: Галактика у кіно" відбулася 1 квітня 2026 року.

Це американський анімаційний пригодницький комедійний фільм, заснований на відеогрі Super Mario Galaxy, що вийшла у 2007 році, а також на франшизі відеоігор Mario від Nintendo.

Сюжет розгортається навколо Маріо, Луїджі та їхніх друзів, які вирушають у нову пригоду. Цього разу вони досліджують космічні світи та стикаються з новими випробуваннями й загрозами.