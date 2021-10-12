Супермен официально станет бисексуалом – авторы комиксов от DC сделали камин-аут
Источник:The New York Times
В новом пятом выпуске серии "Сын Кал-Эла" выйдет в свет 9 ноября 2021 года. Сын Кларка Кента Джон закрутит роман со своим товарищем-репортером Джеем Накамурой.
Автор комикса Том Тейлор рассказал, что "Супермен – это символ, олицетворяющий надежду, истину и справедливость. Сегодня он олицетворяет нечто большее. Сегодня все больше людей могут увидеть себя в самом мощном супергерое из комиксов".
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Художник Итан ван Скивер также сообщил, что DC Comics приняла решение о ребрендинге одного из самых популярных своих супергероев – Супермена. Его ориентацию будет раскрыто совсем скоро. Однако, кто-то утверждает, что Супермен будет геем, а другой – бисексуалом.
Я только что узнал некоторую информацию о планах DC. Думаю, Кларк Кент попрощается с нами. Его собираются заменить Джонатаном Кентом (сыном Кларка – Кино 24), а затем объявят, что этот персонаж (Супермен – Кино 24) – гей,
– заявил он.
Кадры из комикса / Фото The New York Times
Кадры из комикса / Фото The New York Times
Кадры из комикса / Фото The New York Times
Не одним Суперменом
Отметим, смена ориентации в комиксах DC "коснулась" не только Супермена, но и его товарища Бэтмена – нового Робина. В номере, который вышел 10 августа 2021 года, "Бэтмен: Городские легенды", тоже оказался представителем ЛГБТ.
Я много думал об этой ночи, и я не знаю, что это значит для меня. Но я бы хотел разобраться в этом,
– сказал Тим.
Я надеялся, что ты захочешь в этом разобраться. Тим Дрейк, не хотел бы ты пойти со мной на свидание?
– спросил Бернард.
Да, я думаю, что хотел бы,
– ответил он.
В Sum of Our Parts напарник Бэтмена Тим Дрейк, он же Робин, спасает от злодея своего старого друга Бернарда. После этого приятель приглашает молодого супергероя на официальное свидание, и Робин соглашается.