Автор коміксу Том Тейлор розповів, що "Супермен – це символ, який уособлює надію, істину і справедливість. Сьогодні він уособлює дещо більше. Сьогодні все більше людей можуть побачити себе в наймогутнішому супергерої з коміксів".

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Художник Ітан ван Сківер також повідомив, що DC Comics прийняла рішення про ребрендинг одного з найпопулярніших своїх супергероїв – Супермена. Його орієнтацію буде розкрито зовсім скоро. Однак, хтось стверджує, що Супермен буде геєм, а інший – бісексуалом.

Я тільки що дізнався деяку інформацію про плани DC. Думаю, Кларк Кент попрощається з нами. Його збираються замінити Джонатаном Кентом (сином Кларка – Кіно 24), а потім оголосять, що цей персонаж (Супермен – Кіно 24) – гей,

– заявив він.



Кадри з коміксу / Фото The New York Times



Кадри з коміксу / Фото The New York Times



Кадри з коміксу / Фото The New York Times

Не одним Суперменом

Зазначимо, зміна орієнтації у коміксах DC "торкнулася" не тільки Супермена, а і його товариша Бетмена – нового Робіна. У номері, який вийшов 10 серпня 2021 року, "Бетмен: Міські легенди", теж виявився представником ЛГБТ.

Я багато думав про цю ніч, і я не знаю, що це означає для мене. Але я б хотів розібратися в цьому,

– сказав Тім.

Я сподівався, що ти захочеш в цьому розібратися. Тім Дрейк, не хотів би ти піти зі мною на побачення?

– запитав Бернард.

Так, я думаю, що хотів би,

– відповів він.

У Sum of Our Parts напарник Бетмена Тім Дрейк, він же Робін, рятує від лиходія свого старого друга Бернарда. Після цього приятель запрошує молодого супергероя на офіційне побачення, і Робін погоджується.