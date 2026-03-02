И в горе, и в радости: лучшие свадьбы в кино, которые обожают зрители
- Свадьба Беллы и Эдварда из фильма "Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1" стала одной из самых ожидаемых, с роскошной церемонией под открытым небом.
- Свадьба Коула и Фиби из сериала "Все женщины – ведьмы" считается одной из самых трагичных из-за демонической сущности Коула.
Не секрет, что свадьба любимых героев – это большое счастье. Ведь, что может быть лучше, чем когда их судьбы переплетаются и становятся одним целым.
24 Канал решил вспомнить несколько ярких свадеб, которые больше всего запомнились публике.
Белла и Эдвард ("Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1")
Свадьба этой пары стала одной из самых ожидаемых в вампирской саге.
Церемония была роскошной, ведь проходила под открытым небом в окружении большого количества цветов – для съемок использовали тысячи глициний, чтобы создать настоящую сказку.
Платье Беллы было создано модным домом Carolina Herrera и сразу стало трендом среди невест во всем мире.
Коул и Фиби ("Все женщины – ведьмы")
Свадьбу этой пары называют одной из самых трагических. Фиби выходит замуж за Коула, не зная всей правды о его темной сущности. Церемония бракосочетания становится переломным моментом, ведь этот брак связывает ведьму с демоном, из-за чего запускается немало драматических событий.
Моника и Чендлер ("Друзья")
В 7 сезоне сериала свадьба этих героев стала одним из самых трогательных событий. Моника всегда мечтала об идеальной церемонии, и накануне важного дня Чендлер убегает, испугавшись ответственности.
И все же они женятся. Интересный факт, что церемонию проводил Джои, который получил специальную "лицензию" онлайн.
Эми и Шелдон ("Теория большого взрыва")
Их свадьба в 11 сезоне стала настоящим подарком для фанов. Шелдон даже к браку подошел по-научному, однако в день свадьбы поставил чувства выше логики.
Эми появилась в роскошном платье, однако даже в этот момент пара не может прекратить думать о научном открытии, что соответствует их стилю любви.
Шрек и Фиона ("Шрек")
Пожалуй, было бы не правильно опустить эту пару, хоть она и происходит из мира мультипликации.
В конце первой части Фиона сделала выбор – остаться в перевоплощенном образе людоедки вместо человека, чтобы быть вместе с любимым.
Их церемония превратилась в веселую вечеринку с танцами и смехом, а дальше молодоженов ждал медовый месяц.
