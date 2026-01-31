Где сейчас и как изменились актеры, сыгравшие двойняшек в "Сватах"

Вы точно помните этих двоих из сериала "Сваты". Константин Чернокрылюк и Анна Полищук сыграли двойняшек в популярном сериале.

Когда-то они были маленькими сорванцами, которым всегда хотелось что-то натворить. А сейчас это уже взрослые люди, которые выбирают собственную тропу в жизни. В материале 24 Канала рассказываем, где сейчас Константин и Анна и чем они занимаются.

Как сейчас живет Анна Полищук?

Анна Полищук, которая сыграла роль Вики в сериале "Сваты", сегодня уже юная девушка – ей около 22 лет. Чем именно она занимается и как живет сейчас, сказать сложно, ведь Анна ведет более частный образ жизни.

Вероятно, большая узнаваемость и работа в детстве оставили свой след, поэтому она не стремится к публичности.



Анна Полищук / Фото из инстаграма актрисы

В то же время в сети есть информация, что Анна продолжает актерскую деятельность и в частности работает в сфере дубляжа. Кроме сериала "Сваты", она также снималась в фильме "Ласточкино гнездо", где исполнила эпизодическую роль, а также сыграла главную роль в фильме "1+1".

Где сейчас Константин Чернокрылюк?

Константин Чернокрылюк, который сыграл Никиту в пятом сезоне сериала "Сваты", сегодня проживает за границей. Он публикует сообщения из разных стран, в частности из Ирландии, Торонто и других мест. Однако где именно он живет сейчас – доподлинно неизвестно.

Как и его коллега, Константин не дает интервью и не ведет публичного образа жизни. В то же время, кроме "Сватов", его можно увидеть в таких проектах, как "Я тебя найду", "По разным берегам", "Школа. Недетские игры", "Узнай меня, если сможешь" и других.