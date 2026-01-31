Де зараз і як змінились актори, які зіграли двійнят у "Сватах"
Ви точно пам'ятаєте цих двох із серіалу "Свати". Костянтин Чорнокрилюк та Анна Поліщук зіграли двійнят у популярному серіалі.
Колись вони були маленькими шибениками, яким завжди кортіло щось накоїти. А зараз це вже дорослі люди, які обирають власну стежку в житті. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де нині Костянтин та Анна і чим вони займаються.
Як зараз живе Анна Поліщук?
Анна Поліщук, яка зіграла роль Віки у серіалі "Свати", сьогодні вже юна дівчина – їй близько 22 років. Чим саме вона займається та як живе нині, сказати складно, адже Анна веде більш приватний спосіб життя.
Ймовірно, велика впізнаваність і робота в дитинстві залишили свій слід, тож вона не прагне публічності.
Анна Поліщук / Фото з інстаграму акторки
Водночас у мережі є інформація, що Анна продовжує акторську діяльність і зокрема працює у сфері дубляжу. Окрім серіалу "Свати", вона також знімалася у стрічці "Ластівчине гніздо", де виконала епізодичну роль, а також зіграла головну роль у фільмі "1+1".
Де зараз Костянтин Чорнокрилюк?
Костянтин Чорнокрилюк, який зіграв Микиту у п'ятому сезоні серіалу "Свати", сьогодні проживає за кордоном. Він публікує дописи з різних країн, зокрема з Ірландії, Торонто та інших місць. Однак де саме він мешкає зараз – достеменно невідомо.
Як і його колега, Костянтин не дає інтерв'ю та не веде публічного способу життя. Водночас, окрім "Сватів", його можна побачити у таких проєктах, як "Я тебе знайду", "По різних берегах", "Школа. Недитячі ігри", "Впізнай мене, якщо зможеш" та інших.