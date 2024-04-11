Украинская актриса Светлана Косопалова прокомментировала поведение предательницы Безрук
Источник:OBOZ.UA
В течение нескольких сезонов популярная актриса кино Светлана Косолапова играла в сериале "Домик на счастье" вместе с Галиной Безрук. Сегодня же Безрук предала Украину, живет в России и ходит на красные дорожки, пока на ее родную страну летят ракеты оккупантов.
Ранее Виталина Библив прокомментировала поведение предательницы. А теперь о позиции Безрук заговорила и Светлана Косопалова.
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Светлана Косолапова прокомментировала позицию Галины Безрук
Светлана говорит, что они с Безрук никогда не были в тесных отношениях, хотя им приходилось общаться через работу. Впрочем, эта коммуникация была более формальной, чем дружеской. О позиции Галины Косопалова говорит, что это ее выбор и ей придется за него отвечать.
Это ее выбор – все, что могу сказать по этому поводу. Мы никогда не были подругами, достаточно нормально общались на площадке – это все. Могли поздравить друг друга с днем рождения, хотя мне кажется, и такого не было,
– поделилась Косолапова.
Кроме того, Светлана честно признается, верит в закон кармы и бумеранга.
Я считаю, что каждый в своей жизни получает свое. Если не в этой, то в следующей. Я верю, что мы перерождаемся, и наша жизнь – очень долгое время. Поэтому: дальше будет,
– сказала Светлана.
Она уверена, что рано или поздно те, кто предал принципы и выбрал сторону российской агрессии, понесут последствия своих действий. Среди них будет и Галина Безрук.
Проекты, в которых сыграла Светлана Косопалова
- Домик на счастье (2018), сериал
- Головокружение (2016), фильм
- Бедные люди (2015), фильм
- Жара (2014), фильм
- Позднее раскаяние (2013), сериал
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