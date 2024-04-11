Раніше Віталіна Біблів прокоментувала поведінку зрадниці. А тепер про позицію Безрук заговорила і Світлана Косопалова.

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Світлана Косолапова прокоментувала позицію Галини Безрук

Світлана каже, що вони з Безрук ніколи не були у тісних стосунках, хоча їм доводилось спілкуватись через роботу. Утім ця комунікація була більш формальною, аніж дружньою. Про позицію Галини Косопалова каже, що це її вибір і їй доведеться за нього відповідати.

Це її вибір – все, що можу сказати з цього приводу. Ми ніколи не були подругами, достатньо нормально спілкувалися на майданчику – це все. Могли привітати одна одну з днем народження, хоча мені здається, і такого не було,

– поділилася Косолапова.

Окрім того, Світлана чесно зізнається, вірить у закон карми й бумеранга.

Я вважаю, що кожен у своєму житті отримує своє. Якщо не в цьому, то в наступному. Я вірю, що ми перероджуємося, і наше життя – дуже довгий час. Тому: далі буде,

– сказала Світлана.

Вона впевнена, що рано чи пізно ті, хто зрадив принципи та вибрав сторону російської агресії, зазнають наслідків своїх дій. Серед них буде і Галина Безрук.

Проєкти, у яких зіграла Світлана Косопалова

Будиночок на щастя (2018), серіал

Запаморочення (2016), фільм

Бідні люди (2015), фільм

Спека (2014), фільм

Пізнє каяття (2013), серіал

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