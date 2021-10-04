"Свежие" морозные постеры о серийном убийце Декстере уже в сети

Сериал "Декстер", который возвращается на экраны после восьмилетнего перерыва, недавно получил трейлер. Теперь официальный твитер-аккаунт Showtime показал постеры, которые поражают своей "свежестью". Премьеру нового сезона следует ожидать осенью 2021 года.

Напомним, восьмой сезон вышел в 2013 году, после чего сериал был закрыт. В октябре 2020 года появилась достоверная информация, что начата работа над девятым сезоном. И даже небольшой тизер дал понять, что Майкл Голл вернется к исполнению роли Декстера.

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Действие нового сезона популярного во всем мире сериала про маньяка-убийцу Декстера начинается после того, как он, пропал без вести в эпицентре урагана "Лаура". Первая серия "Декстер: Новая кровь" из 10 запланированных выйдет уже 7 ноября. Режиссером проекта стал Маркос Сига ("Теория хаоса"). Шоуранером проекта останется Клайд Филлипс.



Постер к новому сезону "Декстера" / Фото из твитера Showtime

В девятом сезоне Декстер Морган выйдет под новым псевдонимом и переедет жить в маленький городок Айрон-Лейк на север США. Психологический трейлер покажет, как главный герой попадает в различные неприятные ситуации, в которых он увлеченно присматривается к острым ножам. Кроме этого, он начинает строить отношения с шефом полиции Анджелой Бишоп. Но долго ли продлится спокойная жизнь? Людей начинают убивать.

Кроме того, к сериалу присоединились такие актеры:

Клэнси Браун ("Горец", "Побег из Шоушенка");

Джулия Джонс ("Мир Дикого Запада");

Дженнифер Карпентер ("Декстер");

Джон Литгоу ("Декстер").



Постер к новому сезону "Декстера" / Фото из твитера Showtime

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Стоит дополнить, что сериал "Декстер" выходил с 2006 по 2013 год. Всего вышло восемь сезонов, а в каждом 12 серий.

"Декстер" 9 сезон: смотрите трейлер