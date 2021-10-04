На втором месте самых популярных фильмов стриминга – "Птичий короб" (89 миллионов просмотров) и замыкает тройку самых успешных лент "Правосудие Спенсера".

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Сюжет кинокартины

Американский боевик "Эвакуация" создан по мотивам комикса Ciudad Энди Паркса, братьев Руссо, Фернандо Леона Гонсалеса и Эрика Скиллмана. Режиссером стал Сэм Харгрейв, а сценарий написал Джо Руссо.

В центре истории – наемнику Тайлеру Рейку (Крису Хемсворту) поручили одну из самых безумных и опасных задач в его карьере. Он должен освободить из плена сына-преступника, которого разыскивает международная организация. Главный герой, безусловно, соглашается на такой поступок. Однако, как им обоим теперь выбраться из Бангладеша, когда за ними охотятся двое местных наркобаронов – узнаете после просмотра. В фильме много экшена, зрелищных и жестоких сцен и спецэффектов.

Погоня за автомобилями – один из эпизодов боевика "Эвакуация", который Хемсворт называет "самым сложным экшен-эпизодом в своей карьере". Он наполнен опасными трюками и был снят одним кадром, который длится почти 12 минут.

Крис Хемсворт о самом сложном эпизоде в фильме "Эвакуация": смотрите видео онлайн

Актеры, снявшиеся в фильме:

Крис Хемсворт;

Рудхракш Джайсвал;

Дэвид Харбор;

Панкадж Трипати;

Рандип Худа;

Гольшифте Фарахани;

Марк Донато;

Фэй Мастерсон;

Дерек Люк.

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Погоня за автомобилями – один из эпизодов боевика "Эвакуация", который Хемсворт называет "самым сложным экшен-эпизодом в своей карьере". Он наполнен опасными трюками и был снят одним кадром, который длится почти 12 минут.

Крис Хемсворт о самом сложном эпизоде в фильме "Эвакуация": смотрите видео онлайн

Премьера и отзывы критиков

Премьера фильма состоялась 24 апреля 2020 года на Netflix. Вопреки высокой популярности на Netflix, на Rotten Tomatoes лента получила всего лишь 67 % баллов среди зрителей и оценку 69 % от критиков.

Фильм получил разнообразные отзывы. Критики, конечно, оценили актерскую игру Криса Хемсворта и Рандипа Худы, а также их трюки, но сюжет считают слабым и осуждают в ленте сцены насилия.