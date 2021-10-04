На другому місці найпопулярніших фільмів стрімінгу – "Пташиний короб" (89 мільйонів переглядів) та замикає трійку найуспішніших стрічок "Правосуддя Спенсера".

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Сюжет кінокартини

Американський бойовик "Евакуація" створений за мотивами коміксу Ciudad Енді Паркса, братів Руссо, Фернандо Леона Гонсалеса та Еріка Скіллмана. Режисером став Сем Харгрейв, а сценарій написав Джо Руссо.

У центрі історії – найманцю Тайлеру Рейку (Крісу Гемсворту) доручили одне із найбожевільніших та найнебезпечніших завдань у його кар’єрі. Він має визволити з полону сина-злочинця, якого розшукує міжнародна організація. Головний герой, безумовно, погоджується на такий вчинок. Однак, як їм обидвом тепер вибратися із Бангладешу, коли за ними полюють двоє місцевих наркобаронів – дізнаєтеся після перегляду стрічки. У фільмі багато екшену, видовищних і жорстоких сцен та спецефектів.

Погоня за автомобілями – один з епізодів бойовика "Евакуація", який Гемсворт називає "найскладнішим екшен-епізодом у своїй кар'єрі". Він наповнений небезпечними трюками й був знятий одним кадром, який триває майже 12 хвилин.

Кріс Гемсворт про найскладніший епізод у фільмі "Евакуація": дивіться відео онлайн

Актори, які знялися у фільмі:

Кріс Гемсворт;

Рудракш Джайсвал;

Девід Гарбор;

Панкадж Тріпаті;

Рандіп Худа;

Гольшіфте Фарахані;

Марк Донато;

Фей Мастерсон;

Дерек Люк.

"Евакуація" 2020: дивіться трейлер

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Прем’єра та відгуки критиків

Прем'єра фільму відбулась 24 квітня 2020 року на Netflix. Всупереч високій популярності на Netflix, на Rotten Tomatoes стрічка отримала всього лише 67 % балів серед глядачів і оцінку 69 % від критиків.

Фільм отримав різноманітні відгуки. Критики, звісно, оцінили акторську гру Кріса Гемсворта і Рандіпа Худи, а також їхні трюки, але сюжет вважають слабким і засуджують у стрічці сцени насильства.