Шанувальники Рідлі Скотта вже не дочекаються стрічок "Останньої Дуелі", яку ми побачимо у жовтні, та "Дому Ґуччі", що на великих екранах з’явиться у листопаді.

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Сьогодні режисер працює над картиною про Наполеона Бонапарта, яка буде розповідати про прихід до влади корсиканців й про те, як полководець перетворив країну, охоплену революційним хаосом, на могутню імперію. Наразі Скотт дав первинну назву фільму – Kitbag. Відомо, що в проєкті візьмуть участь Хоакін Фенікс і Джоді Комер.

Що відомо про продовження фільму "Гладіатор"

Днями з’явилася інформація, що режисер зніме продовження "Гладіатора" – культового фільму, який у 2000 році отримав 11 номінацій на Оскар та переміг у п’яти, зокрема у "Найкращий фільм" та "Найкраща чоловіча роль".

Сиквел розповість про історію сина однієї з героїнь Гладіатора. Він піде слідом за персонажем Рассела Кроу. За словами Скотта, у нього вже навіть готовий сценарій другої частини "Гладіатора".

Отже, коли я закінчу "Наполеона", "Гладіатор" буде готовий до роботи,

– повідомив Скотт.

Точну дату виходу режисер назвати не може, оскільки зараз в нього дуже щільний графік.

Сюжет першої частини "Гладіатора"

У центрі подій фільму "Гладіатор" – вигадана історія про римського полководця Максимуса, який є найкращим підданим імператора Марка Аврелія. У черговому протистоянні з ворогами він здобуває перемогу та готовий повернутись до своєї дружини й сина, які чекають на нього вдома. Водночас імператор планує передати владу сенату, що аж ніяк не влаштовує його підступного сина. Він зраджує батька та займає трон.

Не забуває новий імператор і про покарання для полководця. Родину Максимуса вбивають, а самого військового перетворюють на раба-гладіатора. Та жага помсти за рідних перемагає: головний герой робить все для того, щоб стати чемпіоном арени та зустрітись зі своїм кривдником.

"Гладіатор" 2000: дивіться трейлер