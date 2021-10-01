Поклонники Ридли Скотта уже не дождутся лент "Последняя Дуэль", которую мы увидим в октябре, и "Дом Гуччи", которая на больших экранах появится в ноябре.

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Сегодня режиссер работает над картиной о Наполеоне Бонапарте, которая будет рассказывать о приходе к власти корсиканцев и о том, как полководец превратил страну, охваченную революционным хаосом, в мощную империю. Сейчас Скотт дал первоначальное название фильма – Kitbag. Известно, что в проекте примут участие Хоакин Феникс и Джоди Комер.

Что известно о продолжении фильма "Гладиатор"

На днях появилась информация, что режиссер снимет продолжение "Гладиатора" – культового фильма, который в 2000 году получил 11 номинаций на Оскар и победил в пяти, в частности в "Лучший фильм" и "Лучшая мужская роль".

Сиквел расскажет об истории сына одной из героинь Гладиатора. Он пойдет вслед за персонажем Рассела Кроу. По словам Скотта, у него уже даже готов сценарий второй части "Гладиатора".

Итак, когда я закончу "Наполеона", "Гладиатор" будет готов к работе,

– сообщил Скотт.

Точную дату выхода режиссер назвать не может, поскольку сейчас у него очень плотный график.

Сюжет первой части "Гладиатора"

В центре событий фильма "Гладиатор" – вымышленная история о римском полководце Максимусе, который является лучшим подданным императора Марка Аврелия. В очередном противостоянии с врагами он одерживает победу и готов вернуться к своей жене и сыну, которые ждут его дома. В то же время император планирует передать власть сенату, который никак не устраивает его коварного сына. Он предает отца и занимает трон.

Не забывает новый император и о наказании для полководца. Семью Максимуса убивают, а самого военного превращают в раба гладиатора. И жажда мести за родных побеждает: главный герой делает все для того, чтобы стать чемпионом арены и встретиться со своим обидчиком.

"Гладиатор" 2000: смотрите трейлер