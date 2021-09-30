28 сентября произошла премьера фильма "007: не время умирать" в Лондоне, сегодня фильм выходит на больших экранах в Украине. Лента уже получила положительные отзывы и сейчас внимание приковано к тому, кто же станет следующим Бондом?

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Продюсер фильма Барбара Брокколи сказала, что мы подождем до 2022 года, чтобы выяснить это: "Пора нам для того, чтобы сосредоточиться на наиболее вероятных кандидатах, которые возьмут на себя культуву роль".

Следующим Бондом может стать кто угодно: Том Хиддлстон, Реге-Жан Пейдж, Идрис Эльба, Генри Кавилл, Лашана Линч, Киллиан Мерфи, Сэм Гьюен, Дев Пател, Джеймс Нортон и другие. К слову, в интервью Radio Times Дэниел Крейг сказал, что женщины не должны играть роль Джейми Бонда. Актер объяснил свое мнение тем, что "просто должны быть лучшие роли для женщин и темнокожих актеров".

Кто может стать следующим Бондом: список актеров

Том Харди

Очевидно? Может быть. Причина, по которой британский актер может сыграть "нового" Бонда – он успешно продемонстрировал свои боевые навыки в фильмах, в том числе в фильмах "Темный рыцарь возвращается" и "Безумный Макс: Дорога гнева". Единственное, на что могут обратить внимание – это его возраст. Актеру на момент съемки следующего фильма исполнится около 50.



Том Харди в фильме "Веном" / Фото с Кинориуму

Генри Кавилл

Еще один лидер, которому надеть смокинг – не будет представлять большого труда. У него очаровательная внешность, которой он завоюет всех поклонниц "агента 007". Кавилл даже раньше пробовался на эту роль в 2005 году, когда ему было всего 22 года.



Генри Кавилл в фильме "Человек из стали" / Фото с Кинориуму

Идрис Эльба

Идрис Эльба очень крутой, не так ли? Только на этот раз он должен быть Бондом. А потом посмотрите его работы: от "Молчаливого свидетеля", "Ганстера" до "Мстители: Война бесконечности", "Отряд самоубийц 2" и не только. Эльба продемонстрировал свой значительный талант в высокобюджетных блокбастерах, криминальных драмах и многое другое. Именно "Лютер", британский сериал, в котором Эльба играет лондонского детектива, предлагает наиболее убедительный аргумент в пользу того, чтобы стать первым чернокожим актером, сыгравшим Бонда. Эльба в начале 2021 года сказал на Capital XTRA, что доволен своей судьбой: "Слухи о Бонде всегда преследовали меня".



Идрис Эльба в фильме "Лютер" / Фото с Кинориума

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Реге-Жан Пейдж

Пирс Броснан сказал Entertainment Tonight, что он будет "замечательным" выбором для замены Бонда. Благодаря своей роли в "Бриджертонах", Пейдж заявил о себе и своем таланте на весь мир. Поэтому неудивительно, что мы видим его среди претендентов.



Реге-Жан Пейдж в сериале "Бриджертон" / Фото с Кинориума

Лашана Линч

Лашана Линч – та о ком говорили шепотом. Если бы женщина стала Джеймсом Бондом – это могло показать другую сторону франшизы. В этом случае, это был бы настоящий новый "агент 007", однако без Джеймса Бонда в центре внимания. Однако, создатели сериала и сам Дэниел Крейг, настроены так, что Бондом должен остаться мужчина. Продюсер Барбара Брокколи сказала Press Association (H/T The Independent), что "Джеймс Бонд – мужской персонаж".

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Лашана Линч в фильме "Капитан Марвел" / Фото с Кинориума

Киллиан Мерфи

Хороший секретный агент должен быть мастером на все руки. Киллиан Мерфи всех убедил в безупречной игре от драматической главной роли в "Острых козырьках" до участника хоррора в "Тихом месте 2". И это всего лишь недавние проекты. Поэтому неудивительно, что Мерфи в кадре, чтобы сыграть Джеймса Бонда – у него есть боевые навыки, внешний вид, стиль и многое, что когда-нибудь ассоциировалось с этой ролью. Единственное – действительно Мерфи сможет удержать франшизу? Он никогда не привлекал к себе всеобщего внимания, чаще играя причудливого второстепенного игрока, чем главного героя.



Киллиан Мерфи в фильме "Острые козырьки" / Фото с Кинориума

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Сэм Гьюен

Каждый, кто видел Сэма Гьюена в SAS: Red Notice будет знать, что шотландец с комфортом сочетает мягкую чувствительность Дэниела Крейга с современными боевым искусством, необходимым для того, чтобы быть героем тотального боевика. Сэм Гьюен сказал Esquire: "Он (Джеймс Бонд – Кино 24) – замечательный персонаж". Однако, в свои 41 год Гьюен рискует попасть в категорию "недостаточно энергичных, чтобы возглавить новую серию боевиков в течение следующих 20 лет" – категорию, в которую, по мнению многих спекулянтов, скорее всего попадет следующий Джеймс Бонд.



Сэм Гьюен в фильме "Бладшот" / Фото с Кинориума

Ричард Мэдден

Ричард Мэдден, безусловно, соответствует образцу следующего Бонда: известный актер, сыгравший в сериалах "Игре престолов" и "Телохранитель" – а это высококвалифицированные постановки, которые должны заставить продюсеров франшизы рассматривать его как потенциального Бонда.



Ричард Мэдден в фильме "Игра престолов" / Фото с Кинориума

Дев Пател

"Легенда о Зеленом рыцаре" закрепила за Пателем статус одного из главных светочей Голливуда. В разговоре с Total Film Патель прокомментировал то, что его "связали" с Бондом: "Я не знаю, почему так, но, думаю, это следует принять комплимент".



Дев Пател в фильме "Легенда о Зеленом рыцаре" / Фото с Кинориума

Том Хиддлстон

Тому Хиддлстону может не хватать физического присутствия Дэниела Крейга или Шона Коннери, но вам достаточно взглянуть на его главную роль в мини-сериале "Ночной администратор", чтобы понять, почему он создан специально для того, чтобы стать следующим Бондом.



Том Хиддлстон в сериале "Локи" / Фото с Кинориума

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Джеймс Нортон

Если верить букмекерам, Джеймс Нортон очень близко к тому, чтобы стать следующим Бондом, Доктором Кто или обеими сразу.



Джеймс Нортон в фильме "Маленькие женщины" / Фото с Кинориума

Генри Голдинг

"Это возможность для изменений", – сказал Генри Голдинг The Guardian еще в сентябре 2020 года, когда его спросили о Джеймсе Бонде. "Будь то женщина, мужчина, би, гей, натурал, транс, азиат, темнокожий". Голдинг мог стать частью этой волны изменения, став первым азиатским актером, сыгравшим Бонда. Он уже создал солидное резюме, снявшись в фильмах "Глаза змеи: Начало Джи.Ай.Джо," Безумно богатые азиаты", "Джентльмены" и "Прошлое Рождество". Возможно, каждая из них демонстрирует разные стороны актера, от героя боевика до "нежного сердца".



Генри Голдинг в фильме "Безумно богатые азиаты" / Фото с Кинориума

Джейми Белл

От Билли Эллиота до Джеймса Бонда? Джейми Белл мог бы взять на себя эту роль. Тем, кто знает его только с "Фантастической четверки" в 2015 году, стоит поинтересоваться лентами: "Сквозь снег" и "Рокетмен". Беллу еще предстоит сыграть главную роль в блокбастере – возможно, Бонд наконец сможет им стать.



Джейми Белл в фильме "Сквозь снег" / Фото с Кинориума

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Дэн Стивенс

Может Стивенс быть по-настоящему Бондом? Что же, посмотрите на работу актера в "Легионе", спин-офи "Людей Икс", и вы увидите потенциал интроспективного, но безумного агента 007. Или, что еще лучше, посмотрите фильм Netflix "Евровидение", чтобы не оставалось сомнений.



Дэн Стивенс в фильме "Легион" / Фото с Кинориума

Сюжет "007: не время умирать"

В новом фильме Джеймс Бонд поселится на Ямайке, где наслаждаться прекрасными видами на океан. Однако, тихие будни спецагента прервет визит его бывшей коллеги Феликс Лейтер. Женщина расскажет о таинственном исчезновении ученого, который может изготовить мощное оружие, что уничтожит целые города. В поисках физика Джеймс Бонд столкнется со злодеем нового поколения, который использует сверхсовременную технику против агента.

"007: не время умирать" 2021: смотрите трейлер