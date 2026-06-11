Самый новый криминальный минисериал на реальных событиях, который можно посмотреть на Netflix
Если вы настоящий поклонник остросюжетных криминальных историй, которые основаны на реальных событиях, то новый минисериал "Свидетель" точно станет для вас идеальным вариантом. Премьера состоялась в начале июня, а сегодня он является одним из самых популярных среди украинцев.
На стриминговой платформе Netflix сериал возглавил список самых популярных лент, которые выбирают для просмотра зрители. В материале 24 Канала расскажем больше о сюжете, первоисточнике этой истории и актерах.
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"Свидетель" – новая криминальная драма, которую можно смотреть на Netflix
Сюжет разворачивается вокруг реальной трагедии Рэйчел Никелл, которую жестоко убили в 1992 году в Лондоне неподалеку от Уимблдонского парка. Свидетелем этого страшного преступления стал ее сын Алекс, которого нашли рядом с телом матери. На тот момент мальчику было всего два года.
"Свидетель": смотрите онлайн трейлер мини-сериала
Сериал не только рассказывает о самой трагедии, но и показывает, как во время расследования под подозрение могут попасть совершенно непричастные люди.
В конце концов правоохранителям удалось установить личность настоящего убийцы. Кроме того, лента сосредотачивается на том, как сын и муж Рейчел переживали невосполнимую потерю и пытались справиться с болью после ее гибели.
Кому идеально подойдет для просмотра эта история?
Этот британский сериал вышел 4 июня 2026 года. Он прекрасно подходит для просмотра за один вечер, ведь состоит всего из трех эпизодов общей продолжительностью около 2,5 часов. В то же время зрители получают возможность окунуться в увлекательную историю, основанную на реальных событиях.
В главных ролях – Джордан Болгер, Макс Финчем, Нил Маскелл, Кевин Элдон, Джасая Уильямс и Джеймс Драйден.
Сериал сочетает элементы криминальной драмы – именно то, что так ценят поклонники этого жанра. Если вы ищете качественную и напряженную историю, которую можно пересмотреть всего за один вечер, эта лента станет отличным выбором.