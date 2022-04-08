CinemAid Ukraine Charity Film Marathon – это серия показов украинского кино за границей в поддержку Украины. Благотворительный киномарафон инициирован Государственным агентством Украины по вопросам кино совместно с Украинской киноакадемией, Ассоциацией "Смотри украинское", Украинской Киноассоциацией и другими компаниями.

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В Турции 9 апреля покажут три важных украинских фильма

"Толока" Михаила Ильенко

Украинский фильм "Толока", снятый по мотивам баллады Тараса Шевченко "У той Екатерины". Предыстория создания фильма "Толока" берет начало еще в 2004 году, хотя идея зародилась еще в 1967 году.

Режиссер Михаил Ильенко рассказал о цели создать такую ​​экранизацию в письме своему другу, чем визуализировав мечту. Баллада Шевченко и фильм Ильенко как притча о судьбе Украины. Каждое испытание Екатерины силы будто рассказывает о судьбе и жизни украинцев, которые стараются не терять веру.

"Толока" 2020: смотрите трейлер

"Анна" Олеся Санина

Короткометражный фильм "Анна" режиссера Олеся Санина напоминает об истории украинско-французских отношений XI века, когда Анна, княжна Киевская, женилась на французском короле Генрихе Первом и стала королевой Франции.



Доминик Пинон в фильме "Анна" / Фото Госкино

"На своей земле" Саши Кириенко

Картина "На своей земле" входит в одноименный альманах короткометражных фильмов. Лента экранизирована в рамках проекта "Смотри украинское".

Весна. Недалеко слышны выстрелы и взрывы – идет война. Ульяна собрала вещи, чтобы уехать. А Гордей прививает деревья в своем садике. Потому что это его земля,

– говорится в официальном синопсисе.

Фильм рассказывает о том, что именно любовь к родной земле, любовь к Украине придает всем нам силы в борьбе с врагом.