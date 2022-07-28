28-летний сын актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Патрик стал героем нового номера журнала Numero Netherlands, появившись не только на его обложке, но и на страницах издания. Актер также дал интервью журналистам, в котором рассказал о своей работе и проектах в кино.

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Патрик Шварценеггер в стильной фотосессии для Numero Netherlands

Как известно, мужчина активно снимается в кино и занимается благотворительными делами.

Патрик позировал фотографу Агате в стильных образах из шерсти и трикотажа, ярко-желтых и розовых костюмах и даже юбке. Актер неоднократно работал моделью, поэтому во время съемок чувствовал себя более чем уверенно.

Патрик в стильных образах для Numero Netherlands: яркие фото

Работа в кино

Недавно Патрика Шварценеггера можно было увидеть в сериалах HBO Max "Лестница" (The Staircase), вышедшем в мае 2022 года, а также Amazon "Список терминалов" (The Terminal List), премьера которого состоялась в июле этого года. В последнем вместе с ним снялся Крис Пратт, ставший исполнительным продюсером сериала.

О "Лестнице":

"Я был большим поклонником документальной картины об американском писателе Майкле Петерсоне (вокруг которого развивается история в сериале "Лестница", – 24 канал). Когда я получил электронное письмо с прослушиванием для проекта HBO Max, я был в восторге. Актерский состав просто невероятный". Так что для меня было огромной честью работать со всеми ими", – признался он.

О "Списке терминалов":

"Проект основан на действительно потрясающей серии книг, которые написал Джек Карр, бывший морской котик. А мой шурин Крис Пратт воплотил эту историю в жизнь с помощью этой серии Amazon. Это нечто вроде психологического триллера с действием, о морском котике, миссия которого скомпрометирована, и в нем много разных ситуаций. В нем есть безумные психологические повороты, которых вы никогда не ожидали. И есть куча людей, поклонников серии книг".

Патрик сыграл в проекте роль Донни Митчелла, самого молодого члена подразделения. "Для меня было просто честью работать со всеми этими настоящими морскими котиками. В Америке это люди самого высокого уровня в вооруженных силах. Мы работали с ними и видели их мышление, как они тренируются, как они работают".