Лишь 1% таких случаев: звезде фильма "Люди Икс" диагностировали редкое заболевание

Известному канадскому актеру Тайлеру Мейну диагностировали редкое заболевание. 59-летний артист сообщил, что у него обнаружили рак молочной железы.

Об этом он рассказал на своей странице в фейсбуке. В материале расскажем, что именно сказал Тайлер Мейн и почему этот диагноз считается редким.

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Какое заболевание диагностировали звезде фильма "Люди Икс"?

По словам актера, врачи диагностировали у него рак молочной железы. Это заболевание случается у мужчин значительно реже, чем у женщин: лишь около 1% всех случаев рака молочной железы приходится на мужчин.

Скажу честно, моя первая реакция была – держать это в секрете. Это немного неловко, но я узнал, что мужчинам чаще диагностируют эту болезнь заранее, потому что об этом не говорят вслух. На самом деле все мои врачи отказывали, а жена в конце заставила удалить шишку, которая у меня появилась,

– отметил Тайлер.

Тайлор признался, что готов к борьбе с болезнью и настроен пройти лечение. К счастью, недуг удалось обнаружить на ранней стадии, что значительно повышает шансы на успешное лечение.

Что стоит знать о Тайлере Мейне?

Тайлер Мейн известен зрителям по ролям в таких лентах, как "Троя", "Люди Икс", "Хэллоуин", "Изгнанные дьяволом", "Наследие Юпитера", "Библиотекари", "Игры с огнем" и "247 градусов по Фаренгейту".

История актера еще раз напоминает, что серьезные заболевания могут коснуться любого независимо от возраста, телосложения или образа жизни. Именно поэтому важно регулярно следить за своим физическим и ментальным здоровьем и не игнорировать тревожные симптомы.