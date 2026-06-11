Про це він розповів на своїй сторінці у фейсбуці. У матеріалі розповімо, що саме сказав Тайлер Мейн і чому цей діагноз вважається рідкісним.

Рекомендуємо Найновіший кримінальний мінісеріал на реальних подіях, який можна подивитись на Netflix

Яке захворювання діагностували зірці фільму "Люди Ікс"?

За словами актора, лікарі діагностували у нього рак молочної залози. Це захворювання трапляється в чоловіків значно рідше, ніж у жінок: лише близько 1% усіх випадків раку молочної залози припадає на чоловіків.

Скажу чесно, моя перша реакція була – тримати це в секреті. Це трохи ніяково, але я дізнався, що чоловікам частіше діагностують цю хворобу заздалегідь, тому що про це не говорять вголос. Насправді всі мої лікарі відмовляли, а дружина врешті змусила видалити гулю, яка у мене з'явилася,

– зазначив Тайлер.

Тайлор зізнався, що готовий до боротьби з хворобою та налаштований пройти лікування. На щастя, недугу вдалося виявити на ранній стадії, що значно підвищує шанси на успішне лікування.

Що варто знати про Тайлера Мейна?

Тайлер Мейн відомий глядачам за ролями у таких стрічках, як "Троя", "Люди Ікс", "Хелловін", "Вигнані дияволом", "Спадщина Юпітера", "Бібліотекарі", "Ігри з вогнем" та "247 градусів за Фаренгейтом".

Історія актора ще раз нагадує, що серйозні захворювання можуть торкнутися будь-кого незалежно від віку, статури чи способу життя. Саме тому важливо регулярно стежити за своїм фізичним і ментальним здоров'ям та не ігнорувати тривожні симптоми.