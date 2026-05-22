Лучший мультфильм всех времен, который обязательно надо посмотреть

Речь идет об одном из культовых мультиков 21 века – "Тайна Коко". Несмотря на то, что он вышел почти 10 лет назад, его популярность до сих пор держится на очень высоком уровне.

Если вы еще не видели этого мультика или являетесь большим его поклонником, то эта статья для вас.

"Тайна Коко" – что известно о мультфильме?

Год выхода: 2017

Студии: Pixar Animation Studios и Walt Disney Pictures

Продолжительность: 105 минут

Режиссеры: Ли Анкрич, Адриан Молина

Рейтинг IMDb: 8,4

Актеры озвучки:

Энтони Гонсалес – Мигель;

Гаэль Гарсия Берналь – Гектор;

Бенджамин Бретт – Эрнесто де ла Крус;

Рене Виктор – бабушка Елена;

Ана Офелия Мургия – Коко.

Награды: мультфильм получил два Оскара в номинациях "Лучший анимационный фильм" и "Лучшая песня", также в коллекции есть: "Золотой глобус" за лучший анимационный фильм, премия BAFTA, Annie Awards, Saturn Awards и другие. В общем "Тайна Коко" получила 113 наград.

Сюжет мультфильма

"Коко" это история о семье, память предков, силу музыки, примирение поколений и страх быть забытым.

Главный герой – 12-летний мальчик Мигель, который живет в мексиканском городке в семье, которая поколениями занимается изготовлением обуви. Его семья уже много десятков лет ненавидит музыку, потому что предок когда-то покинул семью ради карьеры музыканта.

Но Мигель мечтает стать музыкантом, как его кумир Эрнесто де ла Крус. В День мертвых парень случайно попадает в волшебный Мир мертвых, где встречает души своих предков. Там он знакомится с веселым мошенником Гектором, и вместе они отправляются в путешествие.

Мультфильм показывает мексиканский праздник Día de Muertos (День мертвых), где смерть воспринимается не как конец, а как продолжение связи между родными.

Особенности "Коко"

Это первый мультфильм Pixar с почти полностью латиноамериканским составом;

Для создания фильма команда создателей специально ездила в Мексику, изучая их музыку, культуру и традиции;

Мир мертвых создан с огромным количеством деталей, ярких цветов и мексиканских символов;

Песня "Remember me" стала одной из самых известных песен Disney/Pixar.

