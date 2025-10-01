Ему грозит арест: звезду "Форсажа" Тайриза Гибсона разыскивает полиция
- Тайриза Гибсона разыскивает полиция Атланты по обвинению в жестоком обращении с животными.
- Гибсон, находясь в Дубае, выразил соболезнования семье и готовность сотрудничать с правоохранителями, но отказался передать собак в Службу защиты животных.
Американского актера и звезду фильма "Форсаж" Тайриза Гибсона разыскивают правоохранители США. Правоохранители Атланты уже даже выдали ордер на арест артиста.
Причиной стало заявление мужчины, который живет по соседству с актером. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание CBS.
Актера Тайриза Гибсона разыскивает полиция: что произошло?
Полиция разыскивает Тайриза Гибсона. В Атланте уже выдан ордер на его арест после того, как сосед подал заявление, обвинив артиста в жестоком обращении с животными.
Департамент полиции округа Фултон сообщил, что 18 сентября поступил звонок от жителя Бакхеда, который сообщил, что четыре собаки породы кане-корсо Гибсона (крупной породы, которые часто используются как сторожевые собаки) убили соседского 5-летнего кавалер-спаниеля, по имени Генри",
– говорится в заявлении.
Кроме соседа, на актера пожаловалось еще пять человек, однако он никак не отреагировал на эти предупреждения.
Кстати, ранее Тайриз Гибсон уже был арестован в Атланте. Это произошло из-за невыплаты алиментов на содержание его дочери от бывшей жены Саманты Ли. Об этом сообщало издание The Hollywood Reporter.
Тайриз Гибсон отреагировал на инцидент: что он сказал?
- Актер "Форсажа" Тайриз Гибсон прокомментировал инцидент. Сначала он заявил, что передаст своих собак в Службу защиты животных. Однако, когда представители службы прибыли, артист попросил дать ему время на размышления, а впоследствии вообще отказался отдавать любимцев.
- В результате департамент получил ордер на обыск его имущества и арест по подозрению в жестоком обращении с животными. Сейчас Гибсон находится в Дубае, поэтому полицейские пока не смогли его задержать.
- В то же время представитель актера в заявлении для Fox News Digital сообщил, что тот выражает глубокие соболезнования семье и готов сотрудничать с правоохранителями, чтобы урегулировать ситуацию.