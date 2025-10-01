Причиной стало заявление мужчины, который живет по соседству с актером. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание CBS.

Актера Тайриза Гибсона разыскивает полиция: что произошло?

Полиция разыскивает Тайриза Гибсона. В Атланте уже выдан ордер на его арест после того, как сосед подал заявление, обвинив артиста в жестоком обращении с животными.

Департамент полиции округа Фултон сообщил, что 18 сентября поступил звонок от жителя Бакхеда, который сообщил, что четыре собаки породы кане-корсо Гибсона (крупной породы, которые часто используются как сторожевые собаки) убили соседского 5-летнего кавалер-спаниеля, по имени Генри",

– говорится в заявлении.

Кроме соседа, на актера пожаловалось еще пять человек, однако он никак не отреагировал на эти предупреждения.

Кстати, ранее Тайриз Гибсон уже был арестован в Атланте. Это произошло из-за невыплаты алиментов на содержание его дочери от бывшей жены Саманты Ли. Об этом сообщало издание The Hollywood Reporter.

Тайриз Гибсон отреагировал на инцидент: что он сказал?