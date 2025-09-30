Возлюбленная актера в своем инстаграме опровергла эти фейковые новости, передает Кино 24. Однако парочку тронули теплые поздравления от поклонников.

Возлюбленная Киану Ривза опровергла слухи о свадьбе: что известно?

Ранее мы писали, что известный канадский актер Киану Ривз якобы женился на художнице Александре Грант. Об этом сообщало издание RadarOnline. Инсайдеры отмечали, что пара ценит свою конфиденциальность, но уже годами обсуждает свадьбу.

Впрочем, эта информация оказалась неправдивой – об этом заявила сама Александра. Она подчеркнула, что приятных новостей сейчас всем не хватает, однако это – фейк.

Я делюсь этим, чтобы сказать спасибо всем за поздравления с нашей свадьбой. За исключением того, что мы не поженились. Хорошая новость, которая так нужна в это время, но все равно новость фальшивая, так что будьте рассудительны! Что ж, вот немножко настоящего счастья,

– подытожила Грант.

Что известно об отношениях Киану Ривза и Александры Грант?