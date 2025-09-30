Кохана актора у своєму інстаграмі спростувала ці фейкові новини, передає Кіно 24. Однак парочку зворушили теплі привітання від прихильників.

Кохана Кіану Рівза спростувала чутки про весілля: що відомо?

Раніше ми писали, що відомий канадський актор Кіану Рівз нібито одружився з художницею Олександрою Грант. Про це повідомляло видання RadarOnline. Інсайдери зазначали, що пара цінує свою конфіденційність, але вже роками обговорює весілля.

Утім, ця інформація виявилася неправдивою – про це заявила сама Олександра. Вона підкреслила, що приємних новин зараз усім бракує, однак це – фейк.

Я ділюся цим, щоби сказати спасибі всім за привітання з нашим весіллям. За винятком того, що ми не одружилися. Хороша новина, яка так потрібна в цей час, але все одно новина фальшива, тож будьте розважливі! Що ж, ось трішки справжнього щастя,

– підсумувала Грант.

Що відомо про стосунки Кіану Рівза та Олександри Грант?