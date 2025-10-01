Причиною стала заява чоловіка, який живе по сусідству з актором. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання CBS.

Актора Тайріза Гібсона розшукує поліція: що сталося?

Поліція розшукує Тайріза Гібсона. В Атланті вже видано ордер на його арешт після того, як сусід подав заяву, звинувативши артиста у жорстокому поводженні з тваринами.

Департамент поліції округу Фултон повідомив, що 18 вересня надійшов дзвінок від жителя Бакхеда, який повідомив, що чотири собаки породи кане-корсо Гібсона (великої породи, які часто використовуються як сторожові собаки) вбили сусідського 5-річного кавалер-спанієля, на ім'я Генрі",

– йдеться у заяві.

Окрім сусіда, на актора поскаржилося ще п'ятеро осіб, однак він жодним чином не відреагував на ці попередження.

До речі, раніше Тайріз Гібсон уже був заарештований в Атланті. Це сталось через невиплату аліментів на утримання його доньки від колишньої дружини Саманти Лі. Про це повідомляло видання The Hollywood Reporter.

Тайріз Гібсон відреагував на інцидент: що він сказав?