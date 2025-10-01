Причиною стала заява чоловіка, який живе по сусідству з актором. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання CBS.
Актора Тайріза Гібсона розшукує поліція: що сталося?
Поліція розшукує Тайріза Гібсона. В Атланті вже видано ордер на його арешт після того, як сусід подав заяву, звинувативши артиста у жорстокому поводженні з тваринами.
Департамент поліції округу Фултон повідомив, що 18 вересня надійшов дзвінок від жителя Бакхеда, який повідомив, що чотири собаки породи кане-корсо Гібсона (великої породи, які часто використовуються як сторожові собаки) вбили сусідського 5-річного кавалер-спанієля, на ім'я Генрі",
– йдеться у заяві.
Окрім сусіда, на актора поскаржилося ще п'ятеро осіб, однак він жодним чином не відреагував на ці попередження.
До речі, раніше Тайріз Гібсон уже був заарештований в Атланті. Це сталось через невиплату аліментів на утримання його доньки від колишньої дружини Саманти Лі. Про це повідомляло видання The Hollywood Reporter.
Тайріз Гібсон відреагував на інцидент: що він сказав?
- Актор "Форсажу" Тайріз Гібсон прокоментував інцидент. Спершу він заявив, що передасть своїх собак до Служби захисту тварин. Проте, коли представники служби прибули, артист попросив дати йому час на роздуми, а згодом узагалі відмовився віддавати улюбленців.
- У результаті департамент отримав ордер на обшук його майна та арешт за підозрою у жорстокому поводженні з тваринами. Нині Гібсон перебуває в Дубаї, тож поліцейські поки не змогли його затримати.
- Водночас представник актора у заяві для Fox News Digital повідомив, що той висловлює глибокі співчуття родині та готовий співпрацювати з правоохоронцями, аби врегулювати ситуацію.