Йому загрожує арешт: зірку "Форсажу" Тайріза Гібсона розшукує поліція
- Тайріза Гібсона розшукує поліція Атланти через звинувачення у жорстокому поводженні з тваринами.
- Гібсон, перебуваючи в Дубаї, висловив співчуття родині та готовність співпрацювати з правоохоронцями, але відмовився передати собак до Служби захисту тварин.
Американського актора та зірку фільму "Форсаж" Тайріза Гібсона розшукують правоохоронці США. Правоохоронці Атланти вже навіть видали ордер на арешт артиста.
Причиною стала заява чоловіка, який живе по сусідству з актором. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання CBS.
Актора Тайріза Гібсона розшукує поліція: що сталося?
Поліція розшукує Тайріза Гібсона. В Атланті вже видано ордер на його арешт після того, як сусід подав заяву, звинувативши артиста у жорстокому поводженні з тваринами.
Департамент поліції округу Фултон повідомив, що 18 вересня надійшов дзвінок від жителя Бакхеда, який повідомив, що чотири собаки породи кане-корсо Гібсона (великої породи, які часто використовуються як сторожові собаки) вбили сусідського 5-річного кавалер-спанієля, на ім'я Генрі",
– йдеться у заяві.
Окрім сусіда, на актора поскаржилося ще п'ятеро осіб, однак він жодним чином не відреагував на ці попередження.
До речі, раніше Тайріз Гібсон уже був заарештований в Атланті. Це сталось через невиплату аліментів на утримання його доньки від колишньої дружини Саманти Лі. Про це повідомляло видання The Hollywood Reporter.
Тайріз Гібсон відреагував на інцидент: що він сказав?
- Актор "Форсажу" Тайріз Гібсон прокоментував інцидент. Спершу він заявив, що передасть своїх собак до Служби захисту тварин. Проте, коли представники служби прибули, артист попросив дати йому час на роздуми, а згодом узагалі відмовився віддавати улюбленців.
- У результаті департамент отримав ордер на обшук його майна та арешт за підозрою у жорстокому поводженні з тваринами. Нині Гібсон перебуває в Дубаї, тож поліцейські поки не змогли його затримати.
- Водночас представник актора у заяві для Fox News Digital повідомив, що той висловлює глибокі співчуття родині та готовий співпрацювати з правоохоронцями, аби врегулювати ситуацію.