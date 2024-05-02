Актриса говорит, неоднократно слышала в гримерках восхваление "великой России" и манипуляцию со стороны россиян, мол, "мы же братья". В материале узнаете, что еще рассказала Тала Калатай и какова ее позиция сегодня.

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Тала Калатай рассказала о поведении россиян на съемочной площадке в Киеве

Калатай рассказала, что российские актеры в гримерках часто выражали восхищение "великой Россией". Но если их прямо ставили на место, они сразу начинали применять манипулятивный нарратив про "русских и украинцев – братьев".

Выбешивали меня ужасно. Ну слушайте, когда оно сидит и громко рассказывает, что Россия самая великая, а все остальные рядом не стояли, как можно выдержать? Говорю: "Какого черта ты здесь?" "Ну, мы же братья", – отвечает. "Какие братья? Историю учи историю! Только не ту, что вам рассказывают". У нас веками пытались украсть прошлое, чтобы выдать за свое,

– вспоминает Тала Калатай.

Калатай отмечает, что из-за войны она испытывает сильную неприязнь ко всему, что касается России. Она понимает, что такие чувства присутствовать и раньше, но она меньше подчеркивала это.

Вспоминает, когда она поступала в театральный вуз, выбрала украинское направление, хотя услышала критику со стороны, мол: "Почему? Обучение на русском перспективнее, потому что все деньги там". Это решение поразило родных, поскольку дома у актрисы все общались на русском.

Тала вспоминает, что уже с детства была в восторге от украинских песен, много читала и училась в украинской школе.

В младших классах успела поносить звездочку жовтенятка – пусть ему грех, тяготела ко всему украинскому. Помню, была очень счастлива, когда провозгласили независимость. Я, правда, не понимала: с какой стати должна учиться на русском, живя в Украине?

– говорит актриса.

Жизнь и позиция Талы Калатай во время войны

Калатай с семьей оказались в Ивано-Франковской области, когда началось полномасштабное вторжение, они приехали туда за несколько дней до 24 февраля.

В первые месяцы большой войны популярная актриса и телеведущая Тала Калатай транслировала преступления российской армии, а также рассматривала возможность, что в ближайшее время не сможет вернуться на съемочную площадку.

Эта война изменила не меня, мою жизнь. Я осталась собой. Единственное – боли внутри стало больше. Война показала – кто есть кто. Кто – враг, а кто – друг. Кто искренний, а кто – нет. Она начала отсчет другой жизни,

– говорит Тала Калатай.

Однако актриса работает на благо Украины и всячески напоминает сторонникам в соцсетях, что война продолжается и мы не имеем права сдаваться.