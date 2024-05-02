Акторка каже, неодноразово чула у гримерках вихваляння "великої Росії" та маніпуляцію зі сторони росіян, мовляв, "ми ж брати". У матеріалі дізнаєтесь, що ще розповіла Тала Калатай та якою є її позиція сьогодні.

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Тала Калатай розповіла про поведінку росіян на знімальному майданчику в Києві

Калатай розповіла, що російські актори в гримерках часто висловлювали захоплення "величною Росією". Але якщо їх прямо ставили на місце, вони відразу починали застосовувати маніпулятивний наратив про "росіян і українців – братів".

Вибішували мене страшенно. Ну слухайте, коли воно сидить і голосно розповідає, що Росія найвеличніша, а всі інші поряд не стояли, як можна витримати? Кажу: "Якого біса ти тут?" "Ну, ми ж брати", – відповідає. "Які брати? Історію вчи! Тільки не ту, що вам розповідають". У нас століттями намагалися вкрасти минуле, щоб видати за своє,

– пригадує Тала Калатай.

Калатай відзначає, що через війну вона відчуває сильну неприязнь до всього, що стосується Росії. Вона розуміє, що такі почуття бути присутніми й раніше, але вона менше наголошувала на цьому.

Пригадує, коли вона вступала до театрального вишу, обрала український напрямок, хоча почула критику зі сторони, мовляв: "Чому? Навчання російською перспективніше, бо усі гроші там". Це рішення вразило рідних, оскільки вдома в акторки всі спілкувалися російською.

Тала згадує, що вже змалечку була в захваті від українських пісень, багато читала і вчилася в українській школі.

У молодших класах встигла поносити зірочку жовтенятка – нехай йому грець, тяжіла до всього українського. Пам’ятаю, була дуже щаслива, коли проголосили незалежність. Я, правда, не розуміла: якого дива маю вчитися російською, живучи в Україні?

– каже акторка.

Життя та позиція Тали Калатай під час війни

Калатай з родиною опинилися в Івано-Франківській області, коли почалося повномасштабне вторгнення, вони приїхали туди за кілька днів до 24 лютого.

У перші місяці великої війни популярна акторка і телеведуча Тала Калатай транслювала злочини російської армії, а також розглядала можливість, що найближчим часом не зможе повернутися на знімальний майданчик.

Ця війна змінила не мене, моє життя. Я залишилася собою. Єдине – болю всередині стало більше. Війна показала – хто є хто. Хто – ворог, а хто – друг. Хто щирий, а хто – ні. Вона почала відлік іншого життя,

– каже Тала Калатай.

Однак акторка працює на благо України та усіляко нагадує прихильникам у соцмережах, що війна триває і ми не маємо права здаватись.