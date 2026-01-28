После тяжелой болезни: умерла заслуженная артистка Украины Тамара Плашенко

Известная украинская актриса театра и кино Тамара Плашенко умерла. Она была народной артисткой Украины.

На момент смерти актрисе был 71 год. О тяжелой утрате сообщил ее сын Владимир Крыжановский в фейсбук-публикации.

Умерла Тамара Плашенко: что известно?

28 января 2026 года стало известно о смерти известной украинской актрисы Тамары Плашенко. По словам ее сына, в течение последнего времени женщина боролась с тяжелой формой рака.

У актрисы диагностировали болезнь после того, как она попрощалась со своим любимым мужем. По словам сына, после смерти отца она словно потеряла желание жить, и никто и ничто не могли заменить ей покойного мужа.

Я не знаю, как она (или они вместе) наколдовала этот рак мозга, но из всех возможных вариантов получила самый сложный: неоперабельный из-за месторасположения, очень быстрый и агрессивный, неизлечимый за любые деньги,

– сказал сын покойной актрисы.

Крыжановский добавил, что они испробовали все возможное – были у лучших нейрохирургов, прошли и лучевую, и химиотерапию. Однако все оказалось бесполезным. Актриса угасала с каждым днем.

В мае, несмотря на то, что ноги уже начали отказывать, она сыграла свой последний спектакль в Театре на Подоле.

Что известно о Тамаре Плашенко?