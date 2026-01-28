Після важкої хвороби: померла заслужена артистка України Тамара Плашенко
- Тамара Плашенко, заслужена артистка України, померла від раку мозку.
- Акторка мала тривалу кар'єру в театрі та була дружиною актора Олександра Крижанівського, який помер у 2023 році.
Відома українська акторка театру та кіно Тамара Плашенко померла. Вона була народною артисткою України.
На момент смерті акторці був 71 рік. Про важку втрату повідомив її син Володимир Крижанівський у фейсбук-публікації.
Померла Тамара Плашенко: що відомо?
28 січня 2026 року стало відомо про смерть відомої української акторки Тамари Плашенко. За словами її сина, впродовж останнього часу жінка боролася з важкою формою раку.
У акторки діагностували хворобу після того, як вона попрощалася зі своїм коханим чоловіком. За словами сина, після смерті батька вона немов втратила бажання жити, і ніхто й ніщо не могли замінити їй покійного чоловіка.
Я не знаю, як вона (чи вони разом) начаклувала цей рак мозку, але з усіх можливих варіантів отримала найскладніший: неоперабельний через місцерозташування, дуже швидкий та агресивний, невиліковний за будь-які гроші,
– сказав син покійної акторки.
Крижанівський додав, що вони випробували все можливе – були у кращих нейрохірургів, пройшли та променеву, і хімієтерапію. Однак усе виявилося марним. Акторка згасала з кожним днем.
У травні, попри те, що ноги вже почали відмовляти, вона зіграла свою останню виставу в Театрі на Подолі.
Що відомо про Тамару Плашенко?
- Тамара Плашенко – українська акторка театру та кіно, заслужена артистка України.
- Вона народилася у Львові, де навчалася та жила.
- Згодом закінчила Київський інститут театрального мистецтва та працювала у театрах.
- Її чоловіком був український актор Олександр Крижанівський, який помер 21 листопада 2023 року.
- Серед ролей Тамари Плашенко в театрі – "Сон літньої ночі", "Квартал небожителів", "Сто тисяч", "Моє століття", "Передчуття Мина Мазайла", "Спостерігач", "Сніг у квітні" та чимало інших.
- За словами її сина Володимира Крижанівського, тепер вони з батьком знову разом.